Aktuelle Seite: Home > Politik > Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Teilvertrag unterzeichnet

Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro

Dienstag, 16. Juni 2026 | 08:43 Uhr
Wie hoch fallen die Lohnerhöhungen aus? tafel schule lehrer Lohn
APA/APA (Archiv/dpa)/Caroline Seidel
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei den Gehaltsverhandlungen für die Lehrpersonen der staatlichen Schulen in Südtirol ist ein wichtiger Schritt gelungen. Die Schulgewerkschaften und das Land haben einen Teilvertrag unterzeichnet, der strukturelle Gehaltserhöhungen zwischen 2.000 und 6.000 Euro brutto pro Jahr vorsieht. Die Anpassungen gelten rückwirkend ab Jänner 2026 und richten sich nach der jeweiligen Dienstzeit.

Eine weitere Neuerung betrifft Berufseinsteiger: Lehrkräfte mit einem anerkannten Studienabschluss können ab September 2026 auf Antrag sofort in die höhere Gehaltsstufe für die ersten drei Dienstjahre eingestuft werden.

Für die Umsetzung der Maßnahmen stellt das Land jährlich mehr als 60 Millionen Euro bereit. Bevor die höheren Gehälter jedoch ausbezahlt werden können, muss der Vertrag noch vom Rechnungshof und vom Bildungsministerium geprüft sowie endgültig unterzeichnet und veröffentlicht werden.

Die Gewerkschaft Flc/Cgil bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Kompromiss zwischen der Anerkennung der Arbeit der Lehrpersonen und dem Ziel, den Beruf für junge Menschen attraktiver zu machen. Gleichzeitig verwies sie auf die Unsicherheit durch Inflation und internationale Entwicklungen.

Die Verhandlungen zwischen Land und Gewerkschaften sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Weitere Finanzmittel sind unter anderem für eine Angleichung an das Landespersonal sowie für neue Zulagen für besondere Aufgaben und Funktionen vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
165
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
128
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
48
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
30
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Kommentare
21
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 