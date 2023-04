Bozen: Schwerverletzter bei Unfall mit E-Roller

Bozen – Ein junger Mann (29) ist am Donnerstagabend in Bozen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war mit einem E-Roller von der Trientstraße kommend in Richtung Rondell bei der Rombrücke unterwegs. Dort prallte er mit einem Toyota Yaris zusammen. Besonders fatal war jedoch der Sturz: Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, schlug er hart mit dem Kopf auf den Asphalt auf.

Der Ernst der Lage war für Beobachter des Unfalls unmittelbar ersichtlich. Sie alarmierten die Notrufzentrale und kümmerten sich um die Erstversorgung. Notarzt und Rettungswagen brachten den 29-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der junge Mann soll nicht in Lebensgefahr schweben.

Die Stadtpolizei hat die Unfallerhebungen durchgeführt. Der Kreuzungsbereich am Ende der Rombrücke unterhalb der A22 ist einer der gefährlichsten Stellen in Bozen. Regelmäßig gibt es hier Unfälle.