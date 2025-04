Bozen: Seniorin [93] ausgeraubt – Nordafrikaner hilft beherzt

Von: luk

Bozen – Am Ostermontag ist in der Palermostraße in Bozen eine 93-jährige Frau zum Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Wie die Zeitung Alto Adige jedoch berichtet, nahm das dreiste Verbrechen dank eines couragierten Passanten ein gutes Ende.

Die rüstige Seniorin Rita ist seit Jahrzehnten im Stadtviertel zu Hause. Sie wurde gegen Mittag in der Nähe des Eurospar-Geschäfts attackiert. Eine junge Frau, offenbar bekannt bei den Ordnungskräften, hatte sich ihr genähert und versuchte, ihr gewaltsam die Handtasche zu entreißen. „Ich habe mich gewehrt, mit einer Hand hielt ich die Tasche fest, mit der anderen schlug ich um mich“, erzählt Rita. Trotz eines kräftigen Stoßes konnte sie sich auf den Beinen halten. Erst als die Angreiferin stärker zerrte, musste sie ihre Tasche loslassen.

Doch dann griff ein unbekannter Mann ein, der auf Szene aufmerksam wurde. „Er ist sofort losgerannt und hat der jungen Frau die Tasche wieder aus der Hand gerissen“, berichtet die 93-Jährige. Der mutige Helfer, laut Zeugin ein Mann mit nordafrikanischen Wurzeln, verschwand danach ebenso schnell wie er aufgetaucht war. Rita ist nun auf der Suche nach ihm: „Ich würde ihn gerne kennenlernen und mich bedanken, ihm vielleicht sogar eine kleine Belohnung geben.“

In der Handtasche befanden sich neben der Bankomatkarte, Schlüsseln und Portemonnaie auch persönliche Erinnerungen. Die Carabinieri ermitteln wegen Raubs. Die mutmaßliche Täterin soll bereits durch ähnliche Delikte aufgefallen sein und ist im Bereich zwischen der Mailand- und der Drususstraße unterwegs. Bisher fehlt von ihr jede Spur.

Rita zeigt sich trotz des Schocks gefasst und kämpferisch: „Wenn sie jemanden angegriffen hätte, der schwächer ist als ich, hätte das ganz anders ausgehen können.“ Die 93-Jährige erinnert an einen ähnlichen Fall im Vorjahr in der Gegend, als einer älteren Frau eine Halskette entrissen wurde.

Auch im Viertel selbst spricht man über die Tat. Giovanni Argentieri, Inhaber der Bar „L’angolo nascosto“ in der Palermostraße, zeigt sich beeindruckt vom Eingreifen des Helfers: „Es ist falsch, Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu verurteilen. Dieser Mann hat Zivilcourage bewiesen und davon können wir alle etwas lernen.“