Bozen: Spektakulärer Unfall im Kreisverkehr

Von: luk

Bozen – Am Kreisverkehr an der Kreuzung Claudia-Augusta-Straße und Romstraße in Bozen ist am Mittwochvormittag ein spektakulärer Unfall geschehen.

Ein Pkw überschlug sich dabei auf regennasser Fahrbahn und kam auf der Fahrerseite zum Stehen – mitten im Kreisverkehr.

Stadtpolizei und Feuerwehr standen im Einsatz, um die Aufräumarbeiten durchzuführen und den genauen Unfallhergang zu ermitteln.