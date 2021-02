Bozen: Stau wegen Brandeinsatz

Rauchschwaden in der Rosmini-Straße

Bozen – Brandalarm ist am Freitagabend in der Bozner Altstadt ausgelöst worden. Aus dem Bereich eines Flachdaches eines Wohngebäudes in der Antonio-Rosmini-Straße stiegen schwarze Rauchschwaden auf.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen machten sich nach Eingang von mehreren Anrufen unverzüglich auf dem Weg zur Einsatzstelle. Nachdem sich ein erster Angriffstrupp über eine Drehleiter Zugang zum Dachbereich verschaffte, konnte vor Ort festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aus einem Kamin entstammt und vermutlich von einem defekten Brenner einer Heizanlage verursacht wurde.

Nach den nötigen Kontrollen konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die für die Entrauchung der Gemeinschaftsflächen und des Stiegenhauses des Wohngebäudes notwendigen Belüftungsmaßnahmen beanspruchten jedoch einige Zeit.

Aufgrund der kurzzeitig notwendigen Straßensperre während des Einsatzes bildeten sich rund um die Talferbrücke durch den Abendverkehr längere Staus.