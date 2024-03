Bozen: Steinewerfer hat es auf Frauen abgesehen

Bozen – Auch die Carabinieri von Bozen waren in den vergangenen nicht untätig: Kontrollen, Prävention und Festnahmen gab es am laufenden Band.

So wurde etwa ein bereits polizeibekannter Mirgrant verhaftet. Ihm werden Gewalt, Widerstand und Beleidigung von Amtspersonen zur Last gelegt. Er muss sich außerdem wegen Körperverletzung verantworten, weil er in der Gegend des Altersheims “Villa Armonia” mit Steinen nach Frauen geworfen hat. Eine davon war sogar schwanger. Bei der Festnahme widersetzte er sich den Ordnungshütern und griff diese auch an. Der Steinewerfer befand sich laut den Ordnungshütern in einer psychischen Extremlage.

In einem Wohnhaus in der Reschenstraße mussten die Carabinieri ebenfalls einschreiten. Dort wurde das Eindringen in das Gebäude gemeldet. Im Keller fanden die Beamten zwei Männer vor, die von den Bewohnern an der Flucht gehindert worden waren. Die beiden Italiener mit Vorstrafenregister wurden angezeigt. Einen ähnlichen Vorfall gab es am Hadriansplatz in einer Garage.

Im Viertel Gries schritten die Carabinieri von Bozen ein, weil dort ein Mann in den Kellerräumlichkeiten eines Wohnhauses übernachtete. Bei der Überprüfung mussten die Carabinieri feststellen, dass gegen den Mann ein Ausweisungsdekret aus dem Jahr 2022 vorlag. Der Mann wurde ins Abschiebezentrum nach Görz überstellt.