Bozen: Streit um falsch geparktes Auto mündet in Gewalt

Von: lup

Bozen – Am gestrigen Freitagabend ist es in der Napoli-Straße zu einem Streit um einen Parkplatz gekommen, der in körperlicher Gewalt endete. Grund dafür war ein falsch geparktes Auto, welches den Verkehr behinderte. Ein Mann wurde darauf aufmerksam und machten dem Beifahrer des Fahrzeugs gegenüber eine sarkastische Bemerkung.

Daraufhin stieg der Beifahrer kurzerhand aus dem Auto und griff den Mann verbal an. Die Beleidigungen schienen jedoch nicht ausreichend zu sein, zumal der Beifahrer dann auch seine Fäuste sprechen ließ. Der Fahrer des falsch geparkten Fahrzeugs griff schlussendlich in den Streit ein und zog den Angreifer zurück in den Transporter, bevor beide den Ort verließen. Bei Ankunft der Sanitäter wurde das Opfer vor Ort versorgt.

Die beiden Männer konnten jedoch Dank der Beschreibung des Opfers schnell von der Polizei aufgefunden werden. Der Aggressor wurde bei der Justizbehörde angezeigt