Bozen: Trunkenbold spuckt Supermarktbesucher an

Bozen – Für jede Menge Aufregung sorgte am Dienstagnachmittag ein betrunkener Mann im Zentrum von Bozen. In einem Supermarkt in der Bindergasse wurde er wegen seines aufdringlichen Verhaltens zunächst gebeten, den Laden zu verlassen. Das wollte sich der Trunkenbold aber wohl nicht gefallen lassen. Er begann damit, wild umherzuspucken. Gerade in Zeiten von Corona ein Unding.

Es wurden also die Carabinieri alarmiert und das verstand auch der vom Alkohol vernebelte Mann. So entfernte er sich von dem Supermarkt. Doch die Streife konnte den Betrunkenen einholen. Dieser weigerte sich jedoch, sich auszuweisen und griff sogar die beiden Exekutivbeamten an. Der schon polizeibekannte Marokkaner wurde schließlich überwältigt und mit Handschellen abgeführt. Wie sich herausstellte, hält sich der Mann illegal in Italien auf und es liegt ein Abschiebungsdekret gegen ihn vor.

Nun hat sich seine Polizeiakte weiter aufgefüllt: Ihm wird nun der Widerstand gegen eine Amtsperson, die Weigerung, sich auszuweisen, die Verunreinigung von fremden Dingen sowie Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Der Mann wurde ins Gefängnis überstellt.