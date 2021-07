Bozen wappnet sich für Fußballabend

Bozen – Am Freitagabend um 21.00 Uhr erfolgt der Anpfiff des EM-Viertelfinales Italien gegen Belgien. Damit sich solche Szenen wie am vergangenen Samstag nicht wiederholen, werden in Bozen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Bürgermeister Renzo Caramaschi hat eine Verordnung erlassen. Sie sieht ein Parkverbot am Siegesplatz und entlang der Freiheitsstraße von 20.00 Uhr am Freitag bis 6.00 Uhr am Samstag vor. Bei Verstoß erfolgt die Zwangsabschleppung.

Im selben Zeitraum gilt ein Verkaufsverbot für Flaschen sowie ein Alkoholverbot im Außenbereich. Getränke können demnach nur an Tischen von Restaurants und Bars in Gläsern konsumiert werden. Medienberichten zufolge soll auch die Polizeipräsenz aufgestockt werden.

Die Verantwortlichen hoffen, dass der Fußballabend dieses Mal ohne Ausschreitungen, Sachschäden und Verletzten abläuft.