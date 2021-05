Bozen: Wind wirft Laternenmast um

Bozen – Starker Wind hat am Mittwochnachmittag in der Südtiroler Landeshauptstadt für Probleme gesorgt. In der Turinstraße an der Kreuzung mit der Romstraße hat ein Windstoß einen Laternenmast aus seiner Verankerung gerissen.

Wie Alto Adige online berichtet, wurde glücklicherweise niemand verletzt.