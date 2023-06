Bozen wird durch Pendlerverkehr stark belastet

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT veröffentlicht weitere Daten aus der in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführten Erhebung zum Mobilitätsverhalten der Südtiroler Bevölkerung. Die Daten zeigen eine hohe Belastung der Landeshauptstadt durch den motorisierten Pendlerverkehr.

Hier geht es zum PDF!

Die Südtirolerinnen und Südtiroler zwischen 14 und 80 Jahren legen an einem durchschnittlichen Wochentag 872.000 innerprovinzielle Wege zurück, davon 464.000 mit dem Auto (53 Prozent), 133.000 zu Fuß (15 Prozent), 131.000 mit öffentlichen Verkehrsmitteln (15 Prozent), 122.000 mit dem Fahrrad (14 Prozent) und 22.000 mit dem Motorrad (drei Prozent).

Von den 464.000 Autofahrten sind 255.000 Hinfahrten und 209.000 Rückfahrten nach Hause. Hinfahrten sind zahlreicher als Rückfahrten, da bei mehreren aufeinanderfolgenden Fahrten (zum Beispiel zum Arbeitsplatz, dann zum Einkaufen und schließlich nach Hause) nur die letzte eine Rückfahrt nach Hause ist.

Von den 255.000 Hinfahrten sind 20.000 intern in der Gemeinde Bozen, 10.000 starten in Bozen und enden in einer anderen Gemeinde und 31.000 starten in einer anderen Gemeinde und kommen in Bozen an.

Somit stammen etwa 50 Prozent der Hinfahrten mit dem Auto mit Start- und/oder Zielort in der Gemeinde Bozen aus einer anderen Südtiroler Gemeinde.