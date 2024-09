Bozen wird für einen Tag zum Zentrum des italienischen Brandschutzes

Von: mk

Bozen – In Bozen wird nicht nur der italienweit einzige Masterstudiengang in Fire Safety Engineering angeboten. Am 4. Oktober wird die Landeshauptstadt auch zum italienweiten Zentrum des Brandschutzes. Mit der Veranstaltung „nextFSE – La nuova generazione della sicurezza antincendi“ soll der Startschuss für eine Plattform für praxisnahe Innovationen in diesem wichtigen Bereich gegeben werden – mit dem Ziel, ein dauerhaftes Netzwerk für den Austausch von Fachleuten zu etablieren. Das Event wird gemeinsam von der Fakultät für Ingenieurwesen der unibz und dem NOI Techpark organisiert und durch das EFRE-Projekt Impact sowie die Zusammenarbeit mit Agorà Activities finanziell unterstützt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Messen und Kongressen bietet „nextFSE“ ein neuartiges Format, das sich auf direkte Begegnungen und Interaktionen der Teilnehmenden konzentriert. Hier verwandelt sich der Markt in ein aktives Netzwerk, in dem Ideen unmittelbar ausgetauscht werden und neue Wege der Kommunikation entstehen. „nextFSE“ richtet sich zum einen an Fachleute aus dem Brandschutzbereich – darunter Feuerwehrleute, Fachleute in Planungsbüros und der öffentlichen Verwaltung sowie Mitarbeitende von Bau-, Anlagebau- und Baustoffunternehmen. Gleichzeitig werden auch indirekt betroffene Berufsgruppen aus den Bereichen Recht und Versicherungen angesprochen.

„Unser Ziel ist es, einen dynamischen Raum für Information und Weiterbildung zu schaffen, in dem die Teilnehmenden aktiv an einem globalen Projekt des nachhaltigen Wandels im Brandschutz mitwirken können“, erklärt Prof. Andrea Gasparella, Dekan der Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen und Mitorganisator der Veranstaltung. „Wir möchten uns als zentrale Anlaufstelle für Brandschutz in Italien positionieren. Gleichzeitig bieten wir einen informellen Rahmen, in dem anerkannte Fachleute und Visionär:innen zusammenkommen, um Erfahrungen austauschen, strategische Allianzen aufzubauen und über die Zukunft des Brandschutzes zu diskutieren.“

Schwerpunktthemen und Zukunftsperspektiven

Die erste Ausgabe von „nextFSE“ wird sich dem Motto „Il Futuro è Qui, da Qualche Parte“ widmen. Sie wird Einblicke und Visionen von Expert:innen bieten, die bereits heute die Zukunft gestalten. Die Teilnehmenden werden gemeinsam mit renommierten Fachleuten aus dem Bereich Brandschutztechnik sechs zentrale Themen erarbeiten und diskutieren:

• #Innovation: Chancen der Digitalisierung, insbesondere durch Digital Twin und Künstliche Intelligenz im Brandschutz.

• #Planung: Fortschritte in der strukturellen Brandschutztechnik.

• #Lieferkette: Neue Partnerschaften innerhalb der Brandschutz-Lieferkette.

• #Kund:innen: Erschließung neuer Märkte und Stärkung der Kund:innenbindung im öffentlichen und privaten Sektor.

• #Wandel: Auswirkungen der Energiewende auf die Sicherheit und neue Berufsprofile.

• #Zukunft: Gespräche mit Branchenexpert:innen, um Visionen für künftige Generationen zu eröffnen.

Eine Investition in die berufliche Zukunft

Die Teilnahme an „nextFSE“ ist eine wertvolle Gelegenheit, in die eigene berufliche Zukunft zu investieren, das persönliche Netzwerk zu erweitern und sich in einem dynamischen Bereich zu positionieren. „Mit ‚nextFSE‘ bestätigen Bozen und die Freie Universität Bozen einmal mehr ihre Vorreiterrolle im Bereich Innovation und Brandschutz. Diese Veranstaltung verspricht, Trends zu setzen und Entwicklungen in der Branche voranzutreiben. Dabei zu sein bedeutet, die Zukunft aktiv mitzugestalten“, betont Gasparella.

Die Veranstaltung findet in italienischer Sprache statt. Die Berufsverbände haben die Akkreditierung von Weiterbildungspunkten für ihre Mitglieder beantragt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://nextfse.events.unibz.it/