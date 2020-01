Bozen: Wohnungsbrand in der Rovigostrasse

Bozen – In einer Wohnung im dritten Stock eines Kondominiums in der Bozner Rovigostraße kam es am späten Nachmittag des Neujahrstages zu einem ausgedehnten Brand.

Gegen 17.37 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Wohnungsbrand in der Rovigostrasse Nummer 47 gerufen. Im dritten Stock war aus bisher noch ungeklärten Ursachen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer hatte sich schnell auf die gesamte Wohnung ausgebreitet und sie komplett zerstört, wobei auch das Treppenhaus verraucht worden war. Der Brand konnte von den Wehrleuten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gries rasch gelöscht werden. Eine Person, die aus der Wohnung gerettet werden konnte, musste mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Vor Ort im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, die Freiwillige Feuerwehr Gries, der Rettungsdienst sowie die Stadtpolizei.