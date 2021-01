Bozen: Zwei Frauen mit Messer bedroht und ausgeraubt

Bozen – In der Mendelstraße in Bozen sind zwei Frauen von Unbekannten überfallen worden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Der Vorfall hat sich am Dienstagabend kurz vor 22.00 Uhr in der Nähe des Gerichts zugetragen.

Eine 45-Jährige aus der Ukraine befand sich vor ihrer Wohnung und telefonierte mit Familienangehörigen. Plötzlich wurde sie von zwei Männern bedroht, die beide mit einem großen Messer bewaffnet waren. Einer stand hinter ihr, der andere davor.

Die Angreifer verlangten von der Frau, ihnen die Handtasche sowie das Handy auszuhändigen und ihnen die Zugangsdaten ihres Online-Bankkontos preiszugeben.

Bei der zweiten Frau handelt es sich um eine Einheimische, die von einem Besuch bei ihrer Mutter nach Hause kam. Auch sie ist mit einem Messer bedroht worden. Die Täter haben insgesamt 500 Euro Bargeld und zwei Handys ergattert.

Anschließend haben sie auf dem Radweg die Flucht ergriffen. Eine der beiden Handtaschen konnte in der Nähe gefunden werden. Dokumente und Hausschlüssel waren noch darin.

Am Tag darauf wurde Anzeige erstattet. Die Polizei fahndet nun nach zwei Männern – offenbar handelt es sich um Nordafrikaner. Es werden auch die Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe überprüft.