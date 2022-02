Bozner Journalist Michele Bolognini ist tot

Bozen – Der Bozner Journalist Michele Bolognini ist heute Morgen in einer Klinik in München verstorben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der 46-Jährige Bozner war an Krebs erkrankt. Er hinterlässt seine Frau Daniela sowie die Söhne Simon und Nicolò.

Seit 2016 war er stellvertretender Chefredakteur des Landespresseamtes. Gleichzeitig ist er seiner Leidenschaft – dem Eishockey – stets treu geblieben und kommentierte für den Fernsehsender Video Bolzano 33 zahlreiche des HC Bozen.

Kurz nach Weihnachten hatte er der italienischen Tageszeitung Alto Adige ein Interview gegeben und seine Erkrankung öffentlich gemacht. „Es ist etwas, das du in dir hast, aber du kämpfst jeden Tag darum, ihn an den Rand deines Lebens zu drängen. Um diesen ungebetenen Gast zu bekämpfen muss man mental stark sein“, erklärte Bolognini.