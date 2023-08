Bozner Stadtpolizei geht gegen Raser vor

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei hat in den vergangenen Tagen vor allem am Abend und in der Nacht vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt – auch im Rahmen der Sensibilisierungskampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Am Samstag, den 29. Juli 2023 wurde in der Turinstraße ein Motorradfahrer gestoppt, der mit 73 km/h unterwegs war. In dieser Straße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern. Es wurde ein Bußgeld von 230,67 Euro verhängt. Weil der Motorradlenker ein Führerscheinneuling war und in den Nachtstunden ein höherer Punkteabzug gilt, wurden ihm sechs Führerscheinpunkte abgezogen.

Am Sonntag, dem 30. Juli 2023 wurde ein weiterer Motorradfahrer angehalten, der zu schnell unterwegs war, und zwar mit 81 km/h in der 40-er Zone. Auch er war ein Führerscheinneuling, daher wurden sechs Führerscheinpunkte abgezogen und die Stadtpolizei verhängte eine Geldbuße von 173 Euro.

Im ersten Halbjahr 2023 hat die Stadtpolizei 511 Geldbußbescheide wegen überhöhter Geschwindigkeit ausgestellt. Sie hat bei den täglichen Verkehrskontrollen auch geprüft, ob die Fahrzeuge ordnungsgemäß versichert sind und ob die Kfz-Kontrolle, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden muss, gemacht worden ist. Dabei wurde festgestellt, dass 1.141 Fahrzeuge nicht bei der Revision gewesen sind, während 250 Fahrzeuge ohne Versicherung unterwegs waren.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, wird bei Verkehrsunfällen mit Pkw, Motorrädern und Motorrollern immer häufiger festgestellt, dass die Fahrzeuge z.T. mit sehr alten Reifen unterwegs sind. Die Beamten am Unfallort kontrollieren häufig die Angaben auf den Reifen (Jahr und Monat).

Denn auch wenn das Profil der Reifen eines Pkw noch mindestens 1,6 Millimeter, eines Motorrades mindestens einen Millimeter und eines Motorrollers mindestens 0,5 Millimeter aufweist (das sind die gesetzlichen Richtwerte), haben die Erhebungen am Unfallort ergeben, dass Reifen 15 Jahre und älter waren. Das Gummigemisch der Reifen verändert sich nämlich im Laufe der Zeit, wird rissig und verhärtet sich an der Oberfläche. Die Stadtpolizei rät deshalb, die Reifen in regelmäßigen Abständen kontrollieren zu lassen – vor allem vor der Abreise in den Urlaub.