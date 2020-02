Bozner Verdiplatz: Aktion Scharf der Ordnungskräfte

Bozen – Am Samstagnachmittag führten Streifen der Polizei, der Finanzwache und der Carabinieri eine umfangreiche Kontrolltätigkeit durch.

Im Zentrum der Kontrollaktion, die darauf abzielte, den Verbrechen, die den Bürgern am meisten Sorgen bereiten, entgegenzutreten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhöhen, standen die Bozner Altstadt, der Bereich in der Nähe der Handelskammer, der Verdiplatz, die Südtiroler Straße sowie die Eisackstraße. In diesen Straßen und auf diesen Plätzen wurden öfters Personen angetroffen, die Drogenhandel betrieben, Diebstähle und Angriffe auf Unbeteiligte verübten oder im betrunkenen Zustand Passanten belästigten.

An der Kontrollaktion nahmen neben 30 Kräften der Polizei, der Carabinieri und der Finanzwache auch ein Hubschrauber der Carabinieri sowie eine Hundestaffel der Finanzwache teil. Während Streifen der Straßenpolizei umfangreiche Verkehrskontrollen durchführten und den Verkehr regulierten, waren Beamte der Staatspolizei, der Carabinieri und der Finanzwache damit beschäftigt, in diesen Gebieten den Drogenhandel zu unterbinden und die Dokumente, die den Aufenthaltsstatus von Nicht-EU-Bürgern betrafen, zu kontrollieren.

Im Rahmen der Kontrollaktion der Ordnungskräfte wurden insgesamt 62 Personen kontrolliert und identifiziert sowie 15 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden 50 Gramm Drogen beschlagnahmt, ein polizeiliches Aufenthaltsverbot ausgesprochen, ein Führerschein entzogen und drei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet.