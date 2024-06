Von: luk

Kiew/Washington – Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine bekanntlich Schützenpanzer des Typs Bradley geliefert, um die Verteidigungsfähigkeiten des Landes im anhaltenden Konflikt mit Russland zu stärken. Der Schützenpanzer Bradley, bekannt für seine hohe Feuerkraft und Mobilität, spielt dabei eine entscheidende Rolle auf dem Schlachtfeld.

Seit ihrem Einsatz haben die Bradley-Panzer den ukrainischen Streitkräften einen taktischen Vorteil verschafft, insbesondere bei Bodenoperationen. Die moderne Ausrüstung und Technologie des Panzers unterstützen die ukrainischen Truppen dabei, sowohl Offensiven als auch Verteidigungsstellungen effektiver zu gestalten.

Besonders anschaulich ist das in diesem Video, wo der Bradley mit seiner vergleichsweise kleinen Kanone einen regelrechten Feuerhagel über einen russischen Kampfpanzer niedergehen lässt. Mehrfach getroffen explodiert der Russenpanzer schließlich.

Der Schützenpanzer Bradley ist mit einer 25-mm-M242-Bushmaster-Kettenkanone, einem koaxialen M240C-Maschinengewehr und TOW-Panzerabwehrraketen ausgestattet, was ihm eine hohe Feuerkraft verleiht. Angetrieben von einem Cummins VTA-903T Dieselmotor erreicht der Bradley eine Höchstgeschwindigkeit von 56 km/h. Die Panzerung bietet Schutz vor Kleinwaffenfeuer und Artilleriesplittern, während das Fahrzeug Platz für eine Besatzung von drei Soldaten und bis zu sechs Infanteristen bietet. Die moderne Sensorausstattung ermöglicht effektive Einsätze bei Tag und Nacht.

Dennoch stehen die ukrainischen Streitkräfte vor Herausforderungen, da der Einsatz der hochentwickelten Schützenpanzer auch eine umfangreiche Schulung und logistische Unterstützung erfordert. Die westlichen Verbündeten haben daher nicht nur Panzer, sondern auch technische und operative Schulungen bereitgestellt, um die Effektivität der Bradley-Einheiten zu maximieren.

Insgesamt hat die Lieferung der Bradley-Schützenpanzer die militärischen Kapazitäten der Ukraine spürbar verbessert und trägt zur Stabilisierung der Frontlinien bei. Experten sehen in der fortgesetzten Unterstützung durch westliche Militärhilfe einen entscheidenden Faktor für die Verteidigungsanstrengungen der Ukraine.

Während die Ukraine immer mehr hochmodernes Kampfmaterial erhält, scheint Kriegstreiber Putin nichts an seinen Soldaten zu liegen. Mittlerweile werden sie sogar auf Motorrädern in den Kampf geschickt, die einen fraglichen Aufbau zum Drohnenschutz haben. Dadurch sind die Gefährte schwierig zu beherrschen, wie dieses Video zeigt.

The United States 🇺🇸 sends Ukraine 🇺🇦 Bradley’s.

Germany 🇩🇪 sends Ukraine 🇺🇦 Leopards.

France 🇫🇷 sends Ukraine Mirage fighter jets.

Russia 🇷🇺 sends its soldiers to the grave in rickshaws. pic.twitter.com/nGpV62J56N

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 11, 2024