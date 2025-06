Brand im Safety Park in Pfatten

Rauchentwicklung in Sanitär- und Technikbereichen, Fassadenverkleidung beschädigt

Von: ka

Pfatten – Am Donnerstag kam es zu einem Brand im Außenbereich des Safety Parks in Pfatten. Die Feuerwehren wurden gegen 18.00 Uhr alarmiert und trafen kurz darauf am Einsatzort ein.

Beim Eintreffen war eine Rauchentwicklung im Bereich der Fassade festzustellen. Die betroffenen Bereiche wurden umgehend kontrolliert und gezielt geöffnet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Aufgrund geöffneter Fenster breitete sich der Rauch in zwei Bäder im ersten Obergeschoss sowie über einen Versorgungsschacht bis in den unterirdischen Serverraum aus.

Die betroffenen Innenbereiche wurden mithilfe einer Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht. Parallel dazu wurden Teile der Fassadenverkleidung entfernt, um versteckte Glutnester auszuschließen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Pfatten und die Carabinieri. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden abgeschlossen werden. Es gab keine Verletzten.