Rauchsäule steigt in den Himmel

Brand in der Bozner Industriezone

Mittwoch, 05. November 2025 | 12:48 Uhr
Von: mk

Bozen – In der Industriezone in Bozen hat sich am Mittwoch gegen Mittag ein größerer Brand entfacht. Wie auf dem Video zu sehen ist, stieg eine dichte Rauchsäule in den Himmel.

Weitere Informationen folgen…

Bezirk: Bozen

