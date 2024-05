Brand in einer Tischlerei in Welsberg

Welsberg – Zu einem Brandeinsatz in einer Tischlerei in der Handwerkerzone ist es am Montagabend in Welsberg gekommen. Um 23.23 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Dank des raschen Einsatzes der rund 80 Feuerwehrleute konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachschaden hält somit in Grenzen gehalten.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg mit den Freiwillgen Feuerwehren von Prags, Taisten, Niederdorf und Oberolang sowie mit dem Rettungsdienst und den Behörden.