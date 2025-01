Brand in Sägewerk in Laas

Von: mk

Laas – In Laas im Vinschau hat sich am Mittwochnachmittag ein Brand in einem Sägewerk entfacht. Es kam zu starker Rauchentwickung.

Dank des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr von Laas ist es gelungen, zügig die Kontrolle über die Flammen zu gewinnen und eine weitere Ausbreitung noch rechtzeitig zu verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Eyrs, der Rettungsdienst und die Behörden.