Brandherd in Regionalzeug: Passagiere evakuiert

Brenner/Mezzocorona – Ein Zug, der am Sonntag vom Brenner in Richtung Bologna unterwegs war, ist in Mezzocorona evakuiert worden, berichtet Alto Adige online. Grund dafür war ein kleiner Brandherd.

Bei der Ankunft in Mezzocorona nahmen die Passagiere einen starken Brandgeruch wahr. Unter einem der Waggons stieg Rauch empor. Vermutet wird, dass eine Überhitzung der Bremsen die Ursache des Feuers war.

Erste Löscharbeiten hat das Zugpersonal selbst vorgenommen. Doch auch die Feuerwehr von Mezzocorona ist mit drei Einsatzwagen ausgerückt. Die Polizei und die Carabinieri von Mezzolombardo sowie ein Rettungswagen samt Notarzt sind ebenfalls am Ort des Geschehens aufgetaucht.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch die Schäden halten sich in Grenzen. Die Passagiere des Regionalzugs wurden mit Ersatzbussen nach Verona gebracht.