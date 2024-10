Brandstifter in Prad erneut aktiv?

Von: luk

Prad am Stilfser Joch – Am Wochenende kam es in Prad am Fuße des Stilfser Jochs erneut zu Bränden, die auf das Konto eines bisher unbekannten Brandstifters gehen könnten. Bereits seit einiger Zeit wird in der Gegend nach dem Täter gefahndet.

In zwei verschiedenen Fällen standen Holzstapel in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Brände rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, berichtet Alto Adige online. Besonders am Sonntag war die Lage brenzlig, als zwei Wanderer in der Gegend der Prader Sand einen Brand entdeckten und meldeten.

Die Ermittlungen der Behörden laufen weiter auf Hochtouren, um den Verantwortlichen zu fassen.