Brandstifter und Stalker kehrt aus Abschiebezentrum zurück

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Mittwoch zum Waltherplatz in Bozen ausgerückt. Weil ein Mann in trunkenem Zustand Passanten belästigte, hat jemand die Notrufnummer 112 gewählt.

Der Verdächtigte wurde in der Folge als 30-Jähriger aus Gambia identifiziert. S. B. – so lauten seine Initialen – ist bereits mehrfach vorbestraft und verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Am 28. Dezember hatte er mehrere Müllcontainer in der Stadt in Brand gesetzt, nachdem er seine Partnerin bedroht und gestalkt hatte. Als die Polizei darauf einschritt, ging er außerdem auf die Beamten los.

Bereits damals wurde der Mann unter Arrest gestellt. Nachdem er wieder auf freien Fuß war, ließ Quästor Paolo Sartori den 30-Jährigen abschieben. Aus verwaltungstechnischen Gründen wurde S. B. nur wenige Tage später jedoch aus dem Abschiebezentrum bei Görz entlassen und ist offensichtlich nach Bozen zurückgekehrt.

Nach dem Polizeieinsatz vom gestrigen Mittwoch wurde der Mann angezeigt und es wurde ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen ausgesprochen.

Außerdem erließ der Quästor angesichts der Vorgeschichte des Mannes ein erneutes Dekret zu dessen Abschiebung. In der vergangenen Nacht wurde der 30-Jährige in ein Abschiebezentrum nach Nuoro verlegt. Von dort aus soll er seine Heimreise antreten.