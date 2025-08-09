Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bremsversagen: Camper am Stilfser Joch in Not
Schwerer Unfall

Bremsversagen: Camper am Stilfser Joch in Not

Samstag, 09. August 2025 | 18:09 Uhr
Stilfser Joch
lpa - archiv
Von: luk

Gomagoi – Am Samstag hat sich am Stilfser Joch ein haarsträubender Verkehrsunfall zugetragen.

Laut Informationen der Rai setzte bei einem bergab fahrenden Camper die Bremsanlage aus.

Das schwere Fahrzeug prallte in der Folge bei der Einfahrt von Gomagoi nach Sulden auf zwei am Straßenrand parkende Autos.

Der Fahrer des Wohnmobils zog sich beim Crash erhebliche Verletzungen zu. Es soll auch noch zwei leichter verletzte Personen geben.

 

Bezirk: Vinschgau

