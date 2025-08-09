Bremsversagen: Camper am Stilfser Joch in Not

Von: luk

Gomagoi – Am Samstag hat sich am Stilfser Joch ein haarsträubender Verkehrsunfall zugetragen.

Laut Informationen der Rai setzte bei einem bergab fahrenden Camper die Bremsanlage aus.

Das schwere Fahrzeug prallte in der Folge bei der Einfahrt von Gomagoi nach Sulden auf zwei am Straßenrand parkende Autos.

Der Fahrer des Wohnmobils zog sich beim Crash erhebliche Verletzungen zu. Es soll auch noch zwei leichter verletzte Personen geben.