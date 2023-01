Brenner: Zwei Festnahmen wegen Begünstigung illegaler Einwanderung

Bozen/Brenner – Die Staatspolizei hat am 26. Dezember nach einer Kontrolle an der Mautstelle in Sterzing ein Ehepaar wegen Förderung der illegalen Einwanderung festgenommen.

Ein aus Norden kommendes Fahrzeug Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen und drei Insassen wurde angehalten und eingehend kontrolliert.

Ein Ehepaar aus Marokko, das regulär in Italien lebt, hatte einen Landsmann mit dabei, der jedoch keine gültigen Papiere vorzeigen konnte.

In der Folge wurde das Ehepaar wegen Begünstigung illegaler Einwanderung verhaftet. Die Ermittlungen laufen.