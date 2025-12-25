Brennerautobahn: Hier brauchen Autofahrer jetzt Geduld

Von: luk

Bozen – Auf der Brennerautobahn A22 in Richtung Norden stehen Autofahrern ab morgen vier besonders verkehrsintensive Tage bevor. Wer hier unterwegs ist, muss auf jeden Fall viel Geduld mitbringen. Für diesen Zeitraum wird durchgehend die höchste Warnstufe erwartet. Die Verkehrsdichte wird sehr hoch sein, die Fahrzeiten dürften sich deutlich verlängern.

Die größten Probleme – so die Prognosen – dürften in den Morgenstunden zwischen 6.00 und 12.00 Uhr auftreten. In den übrigen Tageszeiten ist aber ebenfalls mit starkem Verkehr zu rechnen. Besonders betroffen wird der Abschnitt zwischen Verona Nord und dem Brennerpass sein, wo sich touristischer Reiseverkehr, Rückreisende und internationaler Schwerverkehr bündeln. Längere Staus und erhebliche Verzögerungen werden vor allem zur Tagesmitte erwartet.

Die Brennerautobahngesellschaft empfiehlt, Reisen sorgfältig zu planen und – falls möglich – auf die frühen Morgenstunden oder den späten Abend auszuweichen. Zudem wird geraten, die Verkehrslage laufend über offizielle Informationskanäle, Anzeigetafeln entlang der Strecke sowie Navigations-Apps zu verfolgen.

Zur Bewältigung der erwarteten Belastung wurden die Assistenz- und Sicherheitsdienste entlang der Autobahn verstärkt. Das an Feiertagen geltende Fahrverbot für den Schwerverkehr bleibt in den vorgesehenen Zeitfenstern aufrecht, kann die Verkehrssituation jedoch nur teilweise entlasten, so die Betreibergesellschaft.

Autofahrer werden außerdem aufgefordert, ihr Fahrzeug vor der Abfahrt zu überprüfen, ausreichend Trinkwasser mitzuführen und besonders vorsichtig zu fahren, da es jederzeit zu plötzlichen Verkehrsverlangsamungen kommen kann.