Brennerstraße bei Auer am Samstag gesperrt

Von: Ivd

Auer – Die Landesabteilung Straßendienst wird in Zusammenarbeit mit den Geologen des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung am Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr eine kontrollierte Felssprengung in Auer durchführen, um die Sicherheit entlang der Brennerstaatstraße (SS12) zu gewährleisten. Ein großer, instabiler Felsblock mit einem Volumen von etwa 550 Kubikmetern wird dabei entfernt. Für die Sprengung werden rund 150 Kilogramm Dynamit, um den Block fachgerecht zu entfernen.

“Die Sicherung des Hangs ist unerlässlich, um die Gefährdung für Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu verringern”, erklärt der Direktor der Landesabteilung Straßendienst, Philipp Sicher. “Wir haben umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen und werden die Umgebung vor der Sprengung gründlich kontrollieren, um Gefahr auszuschließen.”

Da Steinsplitter mit hoher Geschwindigkeit bis zu 300 Meter weit geschleudert werden können, ist das Betreten des Bereichs innerhalb dieses Sicherheitsradius strikt verboten. Der Verkehr auf der SS12 wird während der Arbeiten gesperrt und über die Weinstraße (LS 14) umgeleitet. Der Zugang zum Hang, dem angrenzenden Steinbruch und den umliegenden Feldern wird ebenfalls unterbunden. Vor der Sprengung wird sichergestellt, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Die Landesabteilung Straßendienst bittet um Verständnis für die Einschränkungen zur Sicherheit aller. Verkehrsteilnehmer sollten die ausgeschilderten Umleitungen beachten und mehr Zeit für die Fahrt einplanen.