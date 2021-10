Brenzlige Momente in Bozen: Messer an den Hals gehalten

Bozen – Ein Unbekannter hat am Donnerstag im Herzen der Südtiroler Landeshauptstadt versucht, eine Tabaktrafik zu überfallen. Dabei zückte der Mann ein Messer und bedrohte damit den 33-jährigen Inhaber, Niccolò Pagani. Wie die Tageszeitung Alto Adige am Sonntag berichtet, konnte er den Räuber durch Widerstand in die Flucht schlagen.

Der Vorfall trug sich gegen 19.30 Uhr in der Tabaktrafik neben dem Kolpinghaus und unweit der Uni Bozen zu. Pagani war gerade dabei, die letzten Handgriffe vor Ladenschluss zu erledigen, als ein Mann mit Mütze und Mund-Nasen-Schutz in den Laden kam. Dann ging alles schnell: Der vermeintliche Kunde ging hinter die Theke, zog ein Messer aus seiner Hosentasche und hielt es dem Inhaber an den Hals. “Er wollte, dass ich die Kasse öffne”, so Pagani.

Der 33-Jährige reagierte instinktiv auf die Bedrohung und konnte sich irgendwie aus der gefährlichen Umklammerung des Räubers lösen. Es kam zu einem Handgemenge. Noch wollte der Täter nicht aufgeben und er forderte mehrfach die Herausgabe des Geldes. Als ein Kunde eintreten wollte, schätze dieser die Lage richtig ein. Er blieb vor dem Laden und alarmierte mit dem Mobiltelefon die Polizei. Auch dem Täter wurde nun klar, dass kaum mehr Zeit blieb, und trat schließlich mit leeren Händen die Flucht an.

Wenige Augenblicke später traf ein Streifenwagen vor dem Geschäft ein. Die Exekutivbeamten haben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras für weitere Ermittlungen an sich genommen. Laut Pagani, der die aufreibenden Momente wohl noch verarbeiten muss, handelte es sich bei dem Täter um einen Nordafrikaner.

In den vergangenen Wochen kam es in Bozen zu mehreren ähnlichen Vorfällen, bei denen ein Mann mit einem Messer kurz vor Ladenschluss das Inkasso geraubt hatte. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich auch in diesem Fall um denselben Täter handelt.