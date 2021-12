Brixen: 52-Jähriger rastet im Impfzentrum völlig aus

Brixen – Im Impfzentrum Don Bosco in Brixen ist es gestern zu einem aufsehenerregenden Vorfall gekommen. Ein 52-jähriger Grödner wollte sich zwar impfen lassen, weigerte sich aber, seine Identitätskarte zu zeigen. Anschließend ist er völlig ausgeflippt.

Doch der Reihe nach: Der Mann hatte gegen 13.15 Uhr die Notrufnummer 112 gewählt und angefangen, den Mitarbeiter am Apparat auf übelste Art zu beschimpfen. Zwischen den Zeilen gelang es dem Mitarbeiter der Notrufzentale zu begreifen, worum es eigentlich ging.

Der 52-Jährige war auf eine Ärztin wütend, die sich weigerte, ihm die Impfdosis zu verabreichen, ohne vorher einen Ausweis zu sehen. Offenbar hegte die Ärztin die Zweifel über die wahre Identität des Mannes.

Seit Kurzem kursieren Gerüchte über Personen in Südtirol, die mit positiven Abstrichen und Sanitätskarten von Freunden einen grünen Pass für diese erschleichen wollen. Ebenso soll es Personen geben, die sich bereits zehnmal impfen ließen und so anderen Personen zum Green Pass zu verhelfen. Eine offizielle Bestätigung dieser Gerüchte gibt es nicht. Weder die Carabinieri noch der Sanitätsbetrieb haben echte Beweise in der Hand.

Die Ärztin wollte offenbar trotzdem Vorsicht walten lassen. Der Grödner flippte daraufhin völlig aus und überhäufte die Ärztin mit sexistischen Beleidigungen. Außerdem drohte er der Frau mit einer Anzeige.

Den Carabinieri von Brixen gelang es, den Mann zu identifizieren. Offenbar ist er den Ordnungshütern bekannt. Bereits in der Vergangenheit soll es zu bizarren Zwischenfällen gekommen sein. Die Carabinieri erwägen nun eine Anzeige wegen Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes sowie wegen Bedrohung. Bei der Ärztin im Impfzentrum handelt es sich um eine Person im öffentlichen Dienst.

Auf den 52-Jährigen könnte demnach eine Menge Ärger zukommen. Was ihn letztendlich derart ausflippen ließ, ist allerdings nach wie vor unklar.