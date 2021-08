Brixen: 545 Impfdosen am zweiten Auffrischungstag verabreicht

Brixen – Insgesamt 545 Impfdosen wurden am zweiten Auffrischungstag ohne Voranmeldung auf dem zentralen Domplatz in Brixen verabreicht. Diese Zahlen unterstreichen den Erfolg der Initiative und übertreffen somit den ersten Tag zu Beginn des Monats, an dem lediglich 394 Impfungen auf dem Platz durchgeführt wurden, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Dabei wurden die meisten Impfungen mit dem Pfitzer-Impfstoff durchgeführt. Die Gesundheitsbehörden zeigten sich angesichts der Zahlen überrascht, zumal man offenbar einen erheblichen Teil der Impfskeptiker abfangen konnte. “An diesem zweiten Tag der Impfungen auf dem Stadtplatz ohne Voranmeldung sprechen die Zahlen für sich: durchschnittlich vier bis fünf Minuten für jeden Bürger und insgesamt etwa 60 Geimpfte pro Stunde”, betont Christine Zelger, Direktorin des Gesundheitsbezirks Brixen.

“Gerade deshalb möchte ich mich noch einmal für die hervorragende Synergie bedanken, die an diesem Tag zwischen den Vertretern der Gemeinde, des Gesundheitsdienstes und des Zivilschutzes entstanden ist. Am Donnerstag waren viele junge Leute auf dem Platz, darunter viele Minderjährige, anders als beim ersten Termin im August. Es gab auch eine große Anzahl von Personen zwischen 20 und 40 Jahren, die noch nicht erfasst waren. Die Impfungen begannen kurz vor 16.00 Uhr und endeten um 20.00 Uhr mit Musik, um junge Leute auf dem Domplatz zu locken”, so Zelger.