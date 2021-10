Brixen: Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgängerin

Brixen – In Brixen musste am Samstagvormittag eine 70-jährige Frau mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde sie gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Peter-Mayr-Straße und dem Weg “Am Schalderer Bachl” von einem Auto angefahren und zu Boden gestoßen. Der Pkw, gesteuert von einer jüngeren Frau, soll nach dem Unfall nicht angehalten haben.

Die 70-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und musste vom alarmierten Rettungswagen ins nahegelegene Spital gebracht werden. Die Carabinieri haben nach dem Unfall die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Informationen zufolge sollen sie anhand mehrerer Zeugenaussagen die Pkw-Fahrerin identifiziert haben.