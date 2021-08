Brixen: Massiver Wassereintritt in Tiefgarage

Brixen – Im zweiten Untergeschoss einer Tiefgarage in der Kreuzgasse in Brixen ist es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zu einem plötzlichen, massiven Grundwassereintritt gekommen.

Umgehend hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt alle leistungsstarken Pumpen eingesetzt, um so schnell wie möglich das Wasser aus der Tiefgarage zu pumpen. Es zeigte sich, dass der Wassereintritt derart stark war, dass weitere Pumpen notwendig waren.

Mit Unterstützung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Milland, Sarns und Klausen und der Berufsfeuerwehr Bozen gelang es, den Wassereintritt von rund 4.000 Litern pro Minute bis zum Eintreffen einer Spezialfirma unter Kontrolle zu halten.

Nach 16 Stunden konnten die Feuerwehren ihren Einsatz beenden. Vorort waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke Brixen und Beamte der Carabinieri.