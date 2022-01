Brixen: Randalierer verursachen hohen Sachschaden

Brixen – Randalierer haben am Wochenende im Außenbereich der Berufsschule “Tschuggmall” in Brixen beachtlichen Sachschaden angerichtet, berichtet Alto Adige online. Dabei handelt es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art.

Vermutet wird, dass jugendliche Skater dahinter stecken. Trotz Verbot haben sie die Rampen für Rollstuhlfahrer und die Stufen benutzt und so den Schaden verursacht.

Bereits des Öfteren sind die Ordnungshüter aufgetaucht und haben Jugendliche identifiziert. Auch der Wachdienst der Schule ist mehrmals eingeschritten. Trotzdem wiederholen sich solche Vorfälle vor allem am Wochenende und am Abend, wenn die Schule geschlossen ist.

Die beschädigten Fliesen auf der Stiege und der Rampe stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Bei den Reparaturen wird mit Kosten zwischen 6.000 und 7.000 Euro gerechnet.

Anrainer beklagen sich außerdem über Müll, leere Alkoholflaschen und Exkremente in der Gegend. In der Nacht werde oft zu lauter Musik gefeiert. Die Schulleitung und das Personal bitten nun die Gemeinde und die Ordnungskräfte um Unterstützung.