Brixen: Wärmebild-Drohne gegen Einbrecher

Auch an Weihnachten schlugen sie zu

Brixen – Für die Bewohner der Fraktionen Kranebitt und Elvas in Brixen war das diesjährige Weihnachtsfest eher unruhig. Der Grund: Einbrecher legten auch an den Festtagen keine “Ruhepause” ein.

Seit Tagen und Wochen soll eine Gruppe aus zwei bis drei Einbrechern im Brixner Raum ihr Unwesen treiben, berichtet die Zeitung Alto Adige. Eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden will, spricht von beinahe täglichen Vorfällen. “Wir können bald nicht mehr und in den Nächten tun wir kein Auge mehr zu.”

Nun schlugen sie auch an Weihnachten zu: In der Weihnachtsnacht ist eine Wohnung hinter der Pizzeria Hirscherstube das Ziel der Übeltäter gewesen. Sie nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner aus und hinterließen erhebliche Sachschäden. Über die Beute ist hingegen nichts bekannt. Mancherorts sind die Einbrecher an den verschlossenen Türen und Fenstern gescheitert.

Die Carabinieri ermitteln und setzen dabei auch moderne Mittel wie eine Drohne mit Wärmebildkamera ein, um die Einbrecher aufzuspüren. Bislang blieben die Bemühungen aber ohne Ergebnis.