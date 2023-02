Bruneck: Crash zwischen Pkw und Müllwagen

Bruneck – In Bruneck hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall zwischen einem Wagen der Müllabfuhr und einem Pkw ereignet.

Der Aufprall war heftig, wie man an den Schäden der Fahrzeuge erkennen kann. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt.

Zu dem Unfall ist es in der Dantestraße gekommen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Bruneck standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der Pkw-Lenker ins Krankenhaus eingeliefert.