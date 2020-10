Bruneck: Junger Mann mit 80 Gramm Marihuana ertappt

Buneck – Ein in Sand in Taufers wohnhafter 28-jähriger Arbeiter ist von den Carabinieri am Brunecker Bahnhof mit Rauschmittel angetroffen worden.

Der junge Mann wurde nach verdächtigem Verhalten einer Kontrolle unterzogen. Dabei tauchten 80 Gramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 700 Euro auf, die der 28-Jährige aus Guinea-Bissau bei sich hatte.

Er wurde auf freiem Fuß wegen Drogenbesitzes angezeigt.