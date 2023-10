Bruneck: Raubüberfall auf Minderjährigen [15] am Bahnhof

Bruneck – Die Carabinieri haben einen Italiener (19) wegen eines Raubüberfalls festgenommen. Der bereits polizeibekannte Verdächtige soll am 14. Oktober vor dem Bahnhof in Bruneck einen erst 15-jährigen Jugendlichen wüst angegangen haben.

Laut Polizeiangaben soll er den Minderjährigen bedroht und geschubst haben, damit dieser ihm einen Internetzugang über die Hotspot-Funktion seines Handys gibt. Schließlich schlug der 19-Jährige dem Jugendlichen ins Gesicht und verlangt die Herausgabe von Bargeld.

Der Minderjährige konnte sich trotz der Aggressionen an den Wachdienst am Bahnhof wenden, der umgehend die Carabinieri alarmierte. “Das schnelle Eingreifen der Exekutivbeamten ermöglichte es, den Täter und die Zeugen des Vorfalls zu identifizieren, den Vorfall detailliert zu rekonstruieren und den Verantwortlichen für die Straftat in flagranti festzunehmen”, teilen die Carabinieri mit. Der Jugendliche hat Anzeige erstattet.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bozen stimmte den polizeilichen Ermittlungsergebnissen zu und ordnete die Überführung des Festgenommenen ins Gefängnis von Bozen an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein ähnlicher Vorfall trug sich vergangene Woche auch in Vintl zu!