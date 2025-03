Brustkrebs-Früherkennung rettet Leben

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Brustkrebsinitiative „mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs“ freut sich über den fraktionsübergreifenden Schulterschluss im Südtiroler Landtag in Sachen Brustkrebs-Früherkennung und den einstimmig gefassten Beschluss, das Angebot des Mammografie-Screenings stufenweise auszubauen.

Der von den grünen Abgeordneten Madeleine Rohrer, Brigitte Foppa und Zeno Oberkofler eingebrachte Beschlussantrag Nr. 222/25 „Brustkrebs: Angebote der Früherkennung ausweiten“, mitunterzeichnet von La Civica und PD, und in neuer Fassung auch von Landesrat Hubert Messner sowie den SVP-Abgeordneten Harald Stauder und Waltraud Deeg unterzeichnet, legt nun das Fundament für ein prioritäres Anliegen von mamazone, das Angebot des Mammografie-Screening auch für Frauen jünger als 50 und älter als 69 zu öffnen. Derzeit richtet sich das Screening-Programm an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, welche alle zwei Jahre kostenlos zur Mammografie eingeladen werden.

Erst in der kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz CHECK YOURSELF hat mamazone auf die Bedeutung von Früherkennung und Aufklärung in Sachen Brustgesundheit hingewiesen und der Forderung der Ausdehnung des Screening-Programms Nachdruck verliehen. Dabei wurde vom Vorstand der Gynäkologie der Universitätsklinik Innsbruck, Prof. Christian Marth festgehalten, dass es der Sinn von Vorsorgeuntersuchungen oder Screeningtests sei, in einer anscheinend gesunden Bevölkerung diejenigen auszumachen, die einem größeren Gesundheits- bzw. Erkrankungsrisiko unterliegen, damit ihnen eine frühzeitige Behandlung oder ein Eingriff angeboten und so die entsprechende Inzidenz und/oder Mortalität gesenkt werden könne.

Mit der stufenweisen Ausdehnung des Screening-Angebotes auf eine breitere Bevölkerungsgruppe könne die Wirksamkeit der Früherkennung erhöht werden, sind die beiden mamazonen Erika Laner und Martina Ladurner überzeugt und danken den Abgeordneten im Südtiroler Landtag für die Unterstützung und Sensibilität in diesem wichtigen Anliegen.