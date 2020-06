Brutaler Angriff in Bozen: Täter identifiziert

Bozen – Nach einem brutalen Übergriff in der Genua-Straße in Bozen in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Carabinieri zwei Jugendliche angezeigt.

Kurz nach Mitternacht sind zwei junge Männer auf eine Gruppe von Freunden in der Nähe eines Parks gestoßen. Einer der beiden herrschte ohne ersichtlichen Grund einen 23-Jährigen Bozner an, der zu der Gruppe gehörte, und beschuldigte diesen, er habe ihn „blöd angeschaut“. Der Jugendliche, der möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder einer anderen Substanz stand, suchte offensichtlich Streit.

Der 23-Jährige versuchte sich zu verteidigen und erklärte, er habe den jungen Mann nicht angeschaut, da er ihn nicht einmal kenne. Daraufhin zerbrach der Rowdy die Flasche, die er gerade in der Hand hielt. Mit einer Glasscherbe in der Hand ging er auf den 23-Jährigen los, der vom plötzlichen Aggressionsausbruch völlig überrascht war. Glücklicherweise wurde er nicht ernsthaft verletzt.

Noch bevor die Carabinieri eintrafen, war es dem Angreifer nach dem darauffolgenden Durcheinander gelungen, das Weite zu suchen. Die Ordnungshüter waren in der Zwischenzeit von jemandem verständigt worden.

Nach am selben Abend versuchten die Exekutivbeamten, den Täter und seinen Begleiter auszuforschen – allerdings ohne Erfolg.

Der 23-Jährige hat mehrere Schnittwunden davongetragen, deren Heilung laut Prognosen der Ärzte 20 Tage dauert. Am darauffolgenden Tag erschien er bei den Carabinieri, um Anzeige zu erstatten. Da er den möglichen Namen des Täters erfahren hatte, suchte er am Nachmittag die Ordnungshüter erneut auf.

Die Carabinieri haben mehrere Zeugen einvernommen, bis sie die Identität des Angreifers eindeutig bestimmen konnten. Dabei handelt es sich um einen 18-jährigen Bozner, der bereits vorbestraft ist. Er kassierte eine Anzeige wegen Körperverletzung und dem Tragen gefährlicher Gegenstände. Sein Begleiter – ebenfalls ein 18-Jähriger aus Bozen – wurde wegen Beihilfe zur Körperverletzung angezeigt, weil er nichts unternommen hatte, um den Angriff zu verhindern.