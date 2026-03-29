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Die Wasserschutzpolizei fährt die Küste ab

Buckelwal schwimmt wieder – Steigender Wasserstand hilft

Sonntag, 29. März 2026 | 01:26 Uhr
Die Wasserschutzpolizei fährt die Küste ab
APA/APA/dpa/Philip Dulian
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Von: APA/dpa

Der zum zweiten Mal auf einer Sandbank in der Ostsee gestrandete Buckelwal hat sich erneut aus seiner misslichen Lage befreit. Am späten Samstagabend sei es ihm gelungen, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen, teilte der Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen, mit. Er werde nun von der Wasserschutzpolizei begleitet, die versuche, dem Tier zu folgen.

Da die Gewässer in Küstennähe sehr flach sind, sei es ungewiss, ob der Wal erneut stranden wird, sagte Tantzen weiter. Am Freitagabend war der Wal nach seiner ersten Strandung auf einer Sandbank bei Timmendorfer Strand erstmals freigekommen.

Der 12 bis 15 Meter lange Meeressäuger war am Montagmorgen (23. März) auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand entdeckt worden. Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht auf Freitag selbst von der Sandbank durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne befreit. Nach der überraschenden Rettung war der Wal am Freitagnachmittag aus der Lübecker Bucht in Richtung Mecklenburg geschwommen, allerdings in Küstennähe.

Warum der Wal vor Timmendorfer Strand aufgetaucht war, ist bisher unklar. Großwale wie Buckelwale sind in der Ostsee nicht heimisch. Sie können nach Expertenangaben auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen und in der Ostsee landen. Auch Unterwasserlärm könne eine Rolle spielen.

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