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Die Tage bleiben wieder länger hell

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Samstag, 28. März 2026 | 15:00 Uhr
Die Tage bleiben wieder länger hell
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: apa

In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der – an und für sich beschlossenen – Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssten die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann. Die Europäische Kommission bereitet derzeit eine Studie vor, hieß es kürzlich von der amtierenden zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft auf Anfrage der APA.

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