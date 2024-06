Bürgermeister von Wengen in der Schweiz ums Leben gekommen

Von: luk

Wengen – Am gestrigen Donnerstag ist Angel Miribung, Bürgermeister von Wengen und Mitglied des Verbindungsausschusses der SVP-Ladina durch einen tragischen Unfall in der Schweiz ums Leben gekommen. Miribung war mit einem Freund beim Klettern am Piz Bernina – den mit über 4.000 Metern höchsten Berg im Kanton Graubünden – als es zum verhängnisvollen Unfall kam.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten gestern wegen Nebels die Unfallstelle nicht erreichen. Bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie die Suche abbrechen. Am Freitagmorgen konnte der Rettungshubschrauber abheben. Miribung wurde tot geborgen.

“Angel Miribung war ein sehr engagierter Bürgermeister, der sich mit Leidenschaft um seine Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger kümmerte. Er hatte immer ein offenes Ohr und das Wohlergehen der Menschen stand für ihn im Vordergrund. Unser tiefes Mitgefühl gilt in dieser Zeit der Trauer und des Abschiednehmens seiner Familie“, betont der SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider.

“Angel Miribung hat Wichtiges und Nachhaltiges geschaffen. Seine Politik war gekennzeichnet von seinem tiefen Gerechtigkeitsempfinden und von seiner Sensibilität gegenüber sozial Schwächeren. Ihm war es wichtig, dass niemand zurückgelassen wird. Seine Offenheit und sein menschliches Gespür befähigten ihn dazu die richtigen Entscheidungen im Sinne der Allgemeinheit zu treffen. Seine Weitsicht und seine Umsicht werden uns fehlen. Er war ein richtiger Freund“, so Alfreider.

Das Mitgefühl in dieser schweren Stunde gelte vor allem seiner gesamten Familie. „Wir werden Angel Miribung ein ehrendes Gedenken bewahren“, so SVP-Obmannstellvertreter Alfreider.