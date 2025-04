Bundesheer-Seuchen-Einsatz in Slowakei vorzeitig beendet

Von: apa

Nach elf Tagen ist der Einsatz der österreichischen Soldatinnen und Soldaten der “Austrian Forces Disaster Relief Unit” (AFDRU) im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei beendet. “Die dortigen Behörden haben die Lage erneut beurteilt”, erklärte Presseoffizier Horst Dauerböck der APA. Im Zuge dessen sei entschieden worden, dass die Unterstützung des Bundesheeres nicht mehr benötigt werde, hieß es zum Grund für das vorzeitige Einsatzende.

Die insgesamt 53 Heeresangehörigen waren am 26. März ursprünglich für 21 Tage in die slowakische Region Dunajská Streda im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus geschickt worden, um dort an der ungarischen Grenze Fahrzeuge zu desinfizieren. “Für uns geht es jetzt wieder zurück in unsere Homebase im ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg”, sagte Dauerböck. Die Heeresangehörigen seien gerade auf dem Weg nach Österreich.

6.400 Fahrzeuge entseucht

Laut Verteidigungsministerium wurden während des Einsatzes 6.400 Großfahrzeuge mit 25.000 Liter Chemie und 250.000 Liter Wasser dekontaminiert. Die österreichischen Soldatinnen und Soldaten hätten dazu beigetragen, “dass sich die Ausbreitung der Seuche zumindest verlangsamt hat und somit weitere Maßnahmen an anderen Stellen rechtzeitig ergriffen werden konnten”, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag in der Früh in einer Aussendung.

Die Verteidigungsministerin empfing das AFDRU-Kontingent am späten Montagnachmittag in Korneuburg: “In diesen herausfordernden Tagen für alle landwirtschaftlichen Betriebe in der Slowakei und in Österreich zeigt sich einmal mehr der starke Zusammenhalt in der Europäischen Union. Die Soldatinnen und Soldaten der AFDRU-Katastrophenhilfeeinheit des Bundesheeres waren sofort zum Einsatz bereit, um bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche rund um die Uhr zu unterstützen”, betonte Tanner und dankte den Soldatinnen und Soldaten.

Die AFDRU ist eine dem ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg angegliederte Spezialeinheit des Bundesheeres für Katastrophenhilfeeinsätze im In- und Ausland. Sie ist auf technische Hilfeleistungen, Dekontaminationsmaßnahmen und humanitäre Unterstützung spezialisiert.