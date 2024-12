Bundesstaat mit höchster Rate Mexikos: 17 Morde an einem Tag

Von: APA/AFP

Im Bundesstaat Guanajuato in Zentralmexiko sind am Samstag 17 Menschen bei mehreren Mehrfachmorden getötet worden. In der Kolonialstadt San Miguel Allende wurden auf einer Beerdigung drei Männer erschossen, fünf weitere Menschen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Drei Männer und eine Frau seien in einer Wohnung in der Stadt Irapuato getötet worden, als bewaffnete Männer in das Haus eindrangen, hieß es aus polizeilichen Quellen.

Zwei Männer und eine Frau starben durch Schüsse von Unbekannten, als sie in der Stadt Juventino Rosas aus einem Supermarkt kamen. Neben diesen drei Mehrfachmorden wurden am Samstag sieben Getötete aus den Gemeinden Celaya, Salvatierra, Valle de Santiago, León und Guanajuato, der gleichnamigen Hauptstadt des Staates, gemeldet. Im Bundesstaat Guanajuato bekämpfen sich zwei verfeindete Drogenkartelle. Die Region ist an der Anzahl der jährlichen Morde gemessen der Bundesstaat Mexikos mit der höchsten Mordrate – seit Anfang des Jahres wurden hier 2.990 Morde gezählt.