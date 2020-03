Burgstall: Metzgereibetrieb in Flammen

Burgstall – In einem fleischverarbeitenden Großbetrieb in Burgstall ist ein Großbrand im Gange.

Kurz nach 12.00 Uhr ist für die Feuerwehren in Burgstall Alarm gegeben worden. Sofort wurde Großalaram von der Landesnotrufzentrale ausgelöst und alle Feuerwehren der Umgebung wurden zum Einsatzort gerufen.

#EINSATZINFO: In einem fleischverarbeitenden Großbetrieb in Burgstall ist ein Großbrand im Gange. Heute Freitag, den… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 6 marzo 2020

In einem zweiten Moment wurde auch die Berufsfeuerwehr mit einem Großtanklöschfahrzeug, einen Hubsteiger, einen Atemschutzcontainer und einer Erdbewegungsmaschine vor Ort gerufen. Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zum Einsatzort wurden auch mehrere Techniker der Umweltagentur geschickt, um Luftkontrollen vorzunehmen.

Im Laufe des Nachmittages wurde über Radio und Fernsehen die Information verbreitet, dass keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht, aber trotzdem Fenster und Türen geschlossen werden sollen.

Um für eventuelle Gefahrstoffe das geeigenete Einsatzmaterial bereit zu haben, wurde noch zusätzlich der Gefahrgutzug in Bereitschaft gerufen. Der Einsatz wird sicherlich bis in die Nachtstunden hinein andauern, auch diesem Grund wird zurzeit Beleuchtungsmaterial in Stellung gebracht.

#Infointervento: VVF Postal – 06.03.20 – 17:30 – Le fiamme nella fabbrica di speck a Postal si sono estese in breve… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 6 marzo 2020

Im Einsatz sind rund 15 Feuerwehren mit über 300 Wehrleuten – unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Burgstall, Marling, Gargazon, Lana, Tscherms, Freiberg, Meran, Völlan, Gratsch und Untermais -, der Betreuungszug des Weißen Kreuzes und verschiedene Polizeibehörden. Vier Mitarbeiter des Betriebes wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr bittet alle Bürger des Burggrafenamtes Fenster und Türen geschlossen zu halten. “Vor Ort wurden auch Techniker der Umweltagentur geschickt, um Luftkontrollen vorzunehmen. Im Laufe des Nachmittages wurden zweimal Bevölkerungsinformationen über Radio und Fernsehen verbreitet, dass keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht aber trotzdem Fenster und Türen geschlossen werden sollen”, so der Landesfeuerwehrverband Südtirol.

#Infointervento: VVF Postal – 06.03.20 – 12:01 – Incendio in una macelleria – sul posto sono arrivati oltre 100 vigili del fuoco da tutto il circondario. Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Venerdì 6 marzo 2020