Busunfall in Lana: Zero-Emission-Bus beschädigt

Lana – In Lana kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit dem neuen Zero-Emission-Bus der Linie 211, der zwischen Meran und Lana verkehrt. Der Vorfall ereignete sich am oberen Kreisverkehr in Oberlana.

Laut Augenzeugenberichten konnte der Busfahrer in einer Kurve nicht rechtzeitig reagieren und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Dabei wurde der rechte Seitenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Beim Versuch, rückwärts auszuparken, übersah der Fahrer erneut die rechte Seite des Busses und stieß gegen ein Straßenschild.

Obwohl der Unfall keine schweren Schäden verursachte, war der Verkehr für kurze Zeit beeinträchtigt. Ein leichter Stau bildete sich, da der Bus den Verkehrsfluss blockierte.

Trotz des kleineren Ausmaßes des Unfalls erregte der Vorfall Aufmerksamkeit.