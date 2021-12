Busunfall in Prad – auch Schulkinder involviert

Prad am Stilfserjoch – In Prad am Stilfserjoch ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.30 Uhr ist ein Linienbus von der Straße abgekommen und zur Seite gekippt. Der 50-Sitzer kam auf der Fahrbahn seitlich zum Liegen.

Medienberichten zufolge befanden sich auch zahlreiche Schulkinder in dem Bus, der von Prad aus in Richtung Mals unterwegs war.

Der Unfall ereignete sich auf einer Geraden in der Handwerkerzone. “Glücklicherweise wurden von den 34 Schülern im Bus nur zwei leicht verletzt und alle konnten das Fahrzeug verlassen”, so die Freiwillige Feuerwehr Prad. Die Evakuierung der Fahrgäste erfolgte über die Dachluken des umgekippten Busses.

Die unverletzten Fahrgäste wurden von den Feuerwehren in die Feuerwehrhalle gebracht. Im Einsatz waren neben den zahlreichen Rettungskräften die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Schluderns, Lichtenberg, Mals, Stilfs und Sulden. Sie kümmern sich um die Aufräumarbeiten und Bergung des Busses.

Unklar ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte: Die Fahrbahn war geräumt und der Bus auf einer Geraden unterwegs. Auch ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.