Carabiniere außer Dienst zeigt besonderen Fleiß

Von: luk

Leifers – Ein aufmerksamer Carabiniere hat in Leifers einen mutmaßlichen Drogendealer enttarnt. Der Ordnungshüter legte dabei besonderen Fleiß an den Tag, denn er war nicht im Dienst, bemerkte aber verdächtige Aktivitäten und alarmierte seine Kollegen. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung eines 20-Jährigen, der wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Kennedystraße, unweit einer Bar. Dort beobachteten die Carabinieri zwei verdächtige Personen. Einer von ihnen, ein junger Mann nordafrikanischer Herkunft, versuchte ein Päckchen in einem Gebüsch zu verstecken.

Die Beamten konnten das Versteck schnell ausfindig machen und entdeckten über 20 Gramm Haschisch. Der 20-Jährige, ein arbeitsloser Mann aus Bozen, wurde daraufhin wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes angezeigt.

Die Carabinieri lobten die schnelle und effiziente Zusammenarbeit zwischen dem diensthabenden Personal und dem Kollegen, der die verdächtige Situation rechtzeitig gemeldet hatte. Die Justizbehörden wurden über den Vorfall informiert und prüfen nun das weitere Vorgehen.